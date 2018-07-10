Новое слово белорусских машиностроителей. Сегодня в Жодино прошел тест-драйв беспилотного погрузчика БелАЗ. В перспективе такая машина сможет работать в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 130 тонн. Управляли машиной дистанционно из Екатеринбурга благодаря спутниковой системе навигации. Кстати, эта разработка - проект Союзного государства. Где востребованы промышленные автопилоты и с каким грузом экспорта и инноваций к 70-летию подошел Белорусский автозавод - расскажет Алексей Кондратенко.

Транспорт, которым человек управляет дистанционно, в последние годы только совершенствуется. Здесь есть и плюсы, и минусы, но реалии таковы: самолет, поезд метро, трактор или автомобиль без водителя или машиниста - уже часть повседневной жизни.

У карьерных самосвалов отдельная история, яркие страницы в которую вписывает Белорусский автозавод. Одна из инновационных разработок БелАЗа - комплекс беспилотных грузовиков и погрузчиков.

Тот случай, когда это действительно "Космос". Погрузчик, который сейчас работает на полигоне без пилота, управляется за тысячи километров от Жодино - из Екатеринбурга. Это возможно благодаря спутниковой системе навигации.

Столица Урала в эти дни еще и столица лучших технических достижений: среди 600 компаний со всего мира стенды БелАЗа и его партнеров. Отсюда, кстати, сегодня и рулили в реальном времени погрузчиком-беспилотником, контролируя все процессы.

Комплекс из самосвалов 130-тонников и фронтальных погрузчиков с ковшом от 11 кубометров и выше - проект машиностроителей Беларуси и России. К нему шли не один год. После серии испытаний технику презентуют уже в полной силе к 70-летию БелАЗа в сентябре. Ну, а далее тест-драйв и работа в сибирских карьерах.

С начала этого года холдинг "БелАЗ" экспортировал уже более 600 машин в 27 стран мира. Динамика неплохая, учитывая, что весь прошлогодний объем - тысяча единиц техники. Среди новых направлений Филиппины и Бангладеш. Специалисты не сомневаются: в перспективе свою нишу в поставках на внешние рынки займут и беспилотники.