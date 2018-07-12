В Женеве проходит 17-я сессия межправительственной группы экспертов. В форуме участвует делегация Беларуси

12 Июля 2018

Недобросовестную конкуренцию на трансграничных рынках обсуждают в Женеве. Там проходит 17-я сессия межправительственной группы экспертов. В форуме участвует делегация Беларуси. Минску интересен европейский опыт в этой сфере и международная оценка закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Он вступит в силу в начале августа.

Напомним, в конце июня Беларусь получила статус наблюдателя при комитете по госзакупкам ВТО и сейчас может участвовать в дискуссиях и на этой площадке.

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