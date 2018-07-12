В. Воронецкий: Преимущества у того, кто первый создаст условия для развития новых подходов в экономике

Белорусская резолюция "О цифровой экономике" включена в Берлинскую декларацию - итоговый документ 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ранее проект резолюции был поддержан подавляющим большинством делегатов. Как рассказал в интервью нашему телеканалу председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, пришло время обратить внимание на новые экономические реалии, которые требуют перехода в цифровой формат.

А чтобы преодолеть барьеры и сблизить страны на пути к цифровизации международной торговли, государствам ОБСЕ придется гармонизировать стандарты.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня это очень актуальная тема, поскольку мир входит в новый этап развития. И сегодня многие страны пытаются совершить определенный прорыв. В плане обеспечения собственной конкурентоспособности. И все понимают, что в рамках цифровой экономики, кто первый создаст условия для развития новой формации - новых подходов в экономике, у того будут преимущества. Интерес к теме большой, к нам обращались делегации из разных стран, потому что есть интерес к тому, что делается в Беларуси".

Белорусская делегация приняла также участие во встрече группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Она, к слову, была создана в прошлом году в ходе летней сессии ассамблеи, которую принимал Минск. На весну 2019-го запланировано проведение в белорусской столице международной конференции данной группы. Основной темой форума станет потенциал сотрудничества в регионе, при этом главный акцент будет сделан на возможностях Беларуси - как важного звена в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути.