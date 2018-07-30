В Витебской области появился первый экипаж-тысячник

Поздравления принимают комбайнер Леонид Алексеенко и его помощник Павел Хоняк. Они трудятся в сельхозфилиале "Заозерье" Лепельского района. Сейчас убирают озимую гибридную рожь. Культура высокоурожайная. С этого поля увозят до 55 центнеров с гектара, а на некоторых участках урожайность в 102 центнера с гектара. Поздравить лидеров приехал руководитель области Николай Шерстнев. Молодежному экипажу вручили грамоты и подарки.

На севере страны хлеб убран с более чем 12 процентов площадей. Средняя урожайность - 29 центнеров с гектара. Параллельно идет заготовка кормов и вспашка земли под озимый сев.