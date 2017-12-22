В "Великом камне" в 2018 году начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами

21 Декабря 2017 15:05

Производство в Китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году. Об этом заявил его глава Александр Ярошенко. Так, в "Великом камне" начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами - они уже завершают строительство, а в 2018 соберут и первые суперконденсаторы для Белкоммунмаш. Сегодня белорусские депутаты знакомились с опытом работы инвесторов в индустриальном парке. С руководством "Великого камня" парламентарии обсудили вопрос, каким образом условия, которые предлагаются резидентам Китайско-белорусского парка, можно распространить по всей стране. Депутаты работают сейчас над совершенствованием Налогового кодекса, законом о хозяйственных обществах, могут быть внесены и дополнения в закон об инвестициях.

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Как пример, одна станция для работы с инвесторами и резидентами. Очень важно, когда в одном офисном помещении есть информационная система и специалисты, которые обеспечивают взаимодействие с представителями резидентов. Это экономит время и поднимает престиж страны. Тот льготный режим, который предоставляется для инвесторов, тоже интересен".

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "С точки зрения наших планов, у нас есть намерения поддержать ту хорошую динамику в привлечении резидентов. Не меньше 35 резидентов в следующем году нарастающим итогом привлечь".

В начале следующего года в состав парка планирует войти крупная немецкая компания по выпуску новых материалов. Стоимость проекта - более 220 млн евро. Ждут в "Великом камне" и появления серьезных белорусских резидентов. Ставка на производство инновационных и высокотехнологичных продуктов.