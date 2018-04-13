В "Великом камне" будут производить солнечные батареи и беспилотные летательные аппараты

13 Апреля 2018 19:08

Об этом сообщил директор индустриального парка Александр Ярошенко в рамках рабочего визита премьер-министра на инновационную площадку. Сразу два резидента - из Израиля и Китая - зарегистрировались сегодня, и уже в этом году планируют начать строительство своих цехов. Андрей Кобяков осмотрел уже готовые объекты "Великого камня": торгово-выставочный комплекс, логистический склад и бизнес-центр. За несколько лет работы индустриального парка привлечено порядка миллиарда долларов инвестиций, а количество резидентов достигло 33. В планах к концу года - расширить представительство до 40 компаний и привлекать инвесторов со всего мира.

После посещения ряда объектов Андрей Кобяков провел совещание в одном из офисных зданий парка. Главными темами стали реализация продуктов питания в Китай и проведение выставки "Белагро" на территории "Великого камня".