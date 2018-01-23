23 Января 2018 19:07

Только треть проектов из инновационной госпрограммы соответствуют сегодня уровню четвертого-пятого технологического укладов. Их доля должна быть увеличена более чем вдвое. Об этом говорил премьер Андрей Кобяков на президиуме Совмина. Среди новых производств за прошлый год назывались БелДжи и Белмикросистемы. В этом году инновационная программа пополнится тридцатью четырьмя новыми проектами. Это плюс к действующим 75-ти. В тренде - развитие инновационного предпринимательства. Для бизнес-идей создаются технопарки.

Актуальными остаются проблемы затягивания сроков ввода объектов и медленное освоение средств инновационных фондов. Если из республиканского за прошлый год выбрали все финансирование, в местных остались невостребованные деньги.