28 Декабря 2017 15:03

Предновогодний подарок от белорусских нефтяников. В стране открыто два новых месторождения нефти. Оба – в Речицком районе: Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Залежи нефти были найдены на глубине более 4 тысяч метров. А при испытании нефтяники получили приток углеводородов дебитом почти 9 тонн в сутки. По предварительным подсчетам, геологические запасы на месторождении оцениваются почти в 900 тысяч тонн, извлечь из которых можно будет около 400 тысяч. Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, а в январе начнется ее эксплуатация.

Также в следующем году на этой территории планируется провести масштабную 3D-сейсморазведку. По оценкам геологов, здесь может быть до 8 миллионов тонн углеводородов.