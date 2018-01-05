По новым тарифам в среднем жировка подорожает на 5 долларов

5 Января 2018 19:09

В Беларуси утвердили новые тарифы на коммунальные услуги. Указ подписал Президент. В среднем жировка подорожает на 5 долларов. За основу взята типовая двухкомнатная квартира с тремя жильцами. Т. е. для более просторной либо меньшей площади суммы в извещениях будут больше либо скромнее. Предполагается, что новые тарифы позволят довести уровень возмещения населением затрат на ЖКУ в среднем до 70%. А по большинству услуг - с учетом снижения их себестоимости - планируется выйти на стопроцентное возмещение. В то же время в условиях роста тарифов усилят господдержку населения. Ожидается, что перечень получателей адресных субсидий на оплату коммунальных услуг будет пересмотрен.

Елена Дудинская, официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: "В настоящее время по выявительному принципу у нас субсидии предоставляются пенсионерам, которые проживают отдельно от трудоспособных членов семьи, и инвалидам. Т. е. совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, которые получают пенсию по инвалидности. В настоящее время система сама их находит, определяет и предоставляются субсидии. В дальнейшем предполагается расширить этот перечень по выявительному принципу. По заявительному может любой обратиться. И если условия соответствуют системе предоставления, то субсидия будет предоставлена".

Сегодня в Беларуси действует единый принцип получения субсидий - на них могут рассчитывать семьи, которые платят за ЖКУ больше 20% своего дохода в городе и 15% на селе. В разработке новые категории получателей. Предполагается, что ими могут стать родители, которые ухаживают за малышом в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет. А также граждане, которые присматривают за инвалидами 1-й группы или пожилыми людьми старше 80 лет.