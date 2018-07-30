Два миллиона тонн зерна. Белорусские хлеборобы преодолели новый рубеж. В лидерах по-прежнему Брестская область - на счету 665 000 тонн хлеба. И убрать здесь осталось всего треть площадей. Гродненский регион намолотил 530 000 тонн зерновых, Минский - 487 000. Активно включились в работу Витебская и Могилевская области.

Кстати, в северном регионе появились первые экипажи-тысячники. Средняя урожайность по стране на сегодня - почти 28 центнеров с гектара. Это меньше по сравнению с прошлым годом, но темпы этой кампании быстрее. В Беларуси уже убрана треть площадей. Тогда как 30 июля прошлого года было освоено всего 7 %. Ускориться аграриям помогает установившаяся наконец-то погода.