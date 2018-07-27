Цифровое развитие стран ЕАЭС, формирование общего рынка газа, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта. Эти и другие вопросы Евразийского экономического союза обсудили премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

В Санкт-Петербурге прошел межправсовет ЕАЭС. Всего на повестке дня почти 2 десятка важных для союза тем. Одна из них - создание единой системы транзита грузов по таможенной территории ЕАЭС. Все товары должны быть промаркированы специальной системой идентификации. А информация о них вносится в единый реестр. Это позволит прослеживать их движение, а, следовательно, обеспечит равные условия конкуренции, повысит качество товаров, поможет вести борьбу с серым рынком и контрафактом. После Санкт-Петербурга эстафету принимает Минск. Следующее заседание межправсовета Евразийского экономического союза пройдет в октябре.