В. Потупчик: В решении отказаться от импорта российской электроэнергии нет политической подоплеки

20 Декабря 2017 21:12

В решении отказаться от импорта российской электроэнергии нет политической подоплеки.

Об этом сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил министр энергетики Владимир Потупчик. Уход от российского импорта Беларусь декларировала все последние годы, рассчитывая перейти исключительно на собственную выработку электроэнергии к 2020 году. Импорт падал планомерно: с 2012-го он сократился в 4 раза. За это время Беларусь на треть удешевила производство киловатт-часа, к тому же ввела в строй новые мощности. Это делает закупки извне экономически нецелесообразными, подчеркнул министр. Именно поэтому сроки отказа от российской электроэнергии сдвинуты уже на следующий год.

Владимир Потупчик, Министр энергетики Беларуси: "Здесь нет никакой политики. Россия была и остается главным стратегическим партнером Беларуси. Решение, которое мы приняли, носит чисто экономический характер. Мы к этому шли давно. И сегодня принятое решение стало следствием той огромной работы, которую мы провели по модернизации белорусской энергосистемы. Последние переговоры с российскими партнерами показали, что российская сторона пока не готова подвинуться по цене своей электроэнергии для целей импортной закупки с нашей стороны, и мы, посчитав экономику, увидели, что для страны будет более выгодным обеспечить собственную выработку электроэнергии на наших источниках. На сегодняшний день даже при цене газа в два раза более высокой, чем для российских энергетиков, выработка или себестоимость вырабатываемой электроэнергии одинаковая. Это говорит о том, что для нас выгодно сегодня производить и загружать свои мощности".

Как перестроит белорусскую энергосистему запуск БелАЭС? Почувствует ли это кошелек потребителя? А также как и сколько платим за свет и тепло? И ждать ли в системе расчетов новых дифференцированных подходов? Министр энергетики Владимир Потупчик расскажет "Главному эфиру" в воскресенье в 9 вечера.