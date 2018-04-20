В Парк высоких технологий приходят гиганты от Кремниевой долины до General Electric

22 Апреля 2018 21:25

Сегодня технологии проникают во все сферы экономики, в том числе и ЖКХ. Парк высоких технологий и корпорация General Electric планируют внедрять инновационные решения в разные отрасли. На этой неделе руководство ПВТ встретилось с операционным директором электротехнического концерна "Джанин Уззелл". Стороны обсудили возможность интегрирования технологий "Интернета вещей" и машинного обучения, как раз от ЖКХ до сельского хозяйства.

Представитель General Electric поделилась опытом внедрения технологических программ в сферах здравоохранения, авиации и энергетики. Сегодня специалисты американской компании разрабатывают высокоинтеллектуальные системы для медицины, используют 3D-принтеры для печати авиапродуктов и создают собственное программное обеспечение для повышения эффективности работы оборудования.

В последнее время компания активно инвестирует в IT-отрасль. Покупка разработчика программного обеспечения ServiceMax сделала General Electric прямым конкурентом таких корпораций, как Microsoft и Oracle. Руководство компании планирует попасть в топ-10 разработчиков ПО в мире к 2020 году.

Большой интерес у американского гиганта к Парку высоких технологий вызван принятием Декрета № 8 "О развитии цифровой экономики". Сегодня в ПВТ разрабатываются мировые продукты в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, создаются инновационные платформы для обработки большого количества данных. Среди заказчиков резидентов Парка есть и General Electric.

Джанин Уззелл, операционный директор General Electric Global Research:

"Парк высоких технологий просто фантастическое место. Приехав сюда, я сразу почувствовала себя в Силиконовой долине в Калифорнии. Много энергичных и творческих людей. Здесь делают очень разные и интересные проекты. Сегодня корпорация General Electric сконцентрирована на технологии Интернета вещей и предлагает решения в разных бизнес-процессах. Посетив Парк, я узнала много о преимуществах декрета и насколько это важный документ для Беларуси".

В Парк высоких технологий сегодня активно приходят компании и из Кремниевой долины. ПВТ уже сотрудничает с Facebook благодаря проекту "Маскарад", а прошлым летом произошла историческая сделка. Google приобрела белорусскую IТ-компанию в сфере искусственного интеллекта и дополненной реальности "Эймэта".

И на этой неделе в Парке побывали топ-менджеры корпорации IТ-гиганта Google. Стороны договорились продвигать продуктовые компании резидентов. Также обсуждались вопросы развития экосистемы для белорусских стартапов.

Представители компании показали новые маркетинговые инструменты для разработчиков своих продуктов. Такие программы самостоятельно анализируют, насколько востребован товар в других странах с помощью поисковой системы и помогают выйти на новые рынки.

А теперь от экономики цифровой, к экономике зеленой. Экологически чистое производство, сохранение природных ресурсов — все это, конечно, хорошо, но необходимо адаптировать к этому и людей, чтобы сохранить рабочие места.

Решение непростой задачки искали 150 экспертов из четырех десятков стран на масштабном форуме профсоюзов в Минске. Беларусь принимала такую делегацию неслучайно: зеленые технологии - часть национальной стратегии развития до 2030 года. Кстати, это программа во многом схожа с проектом ООН.

Однако, если зал заседаний это теория, то визит гостей из Венгрии, Сенегала, Австрии и Великобритании на БелАЭС — практическое занятие. Станция — будущий флагман зеленой экономики не только в Беларуси, но и региона в целом.

Доступная электроэнергия побережет кошельки белорусов. Вдобавок на 10 миллионов тонн в год сократится выброс углекислого газа в атмосферу - несомненный плюс в сохранении климата.