В Оршанском районе после реконструкции открылась молочно-товарная ферма "Стайки"

Здесь установлен современный доильный зал. Животные находятся на беспривязном содержании, оборудованы выгульные площадки, а помещения вентилируются. Для хранения кормов построены новые сенажные траншеи. В Оршанском районе действует программа развития молочной отрасли. Параллельно с реконструкцией старых ферм идет строительство еще двух современных в сельхозпредприятиях "Устье" и "Юбилейный".

Сейчас для аграриев основная задача - заготовка кормов на зиму. Витебская область рассчитывает на миллион сто тысяч тонн. Аграрии уже приступили ко второму укосу трав.