В новый год с новыми ориентирами

3 Января 2018 21:10

Указы о социально-экономическом развитии и основных направлениях денежно-кредитной политики подписал Президент. В документах - прогнозы развития страны в цифрах. А фактически те ориентиры, на которые должны равняться все отрасли, чтобы обеспечить эффективность работы, а в конечном итоге и рост благосостояния белорусов. Какие задачи поставлены Кабинету министров и Национальному банку? Ольга Анищенко изучила документы.

Под занавес года по традиции белорусская экономика в целом и госуправленцы в частности получают важнейшее задание на год вперед. По сути, стратегический план будущего развития страны. И он предельно четко прописан на бумаге. В важнейших экономических индикаторах - общий рост экономики (подъем в 3,5 % - таков ориентир для ВВП), наращивание экспорта (плюс почти 6 процентных пунктов), удержание инфляции (рост цен в прогнозе на 2018-й не превысит 6 %).

Эксперты соглашаются: задача не из легких. Но минувший год вывел белорусскую экономику из рецессии и создал прочную базу для года нынешнего. Чем не задел для нового роста? К тому же внешняя конъюнктура, похоже, сыграет на руку общей макроэкономической устойчивости, говорят аналитики.

Особое внимание внешней торговле. Оживление российской экономики в минувшем году отозвалось заметным ростом экспорта для Беларуси. Тогда по факту вышло плюс 20 %. Сейчас в планах более сдержанно - плюс почти 6. Но надежды в новом, 2018-м, не только на российский рынок. Для устойчивости экономики (об этом ежегодно говорят в правительстве) белорусскому товару нужны новые рынки. Об этом в большом разговоре об итогах года в "Главном новогоднем эфире" скажет и белорусский премьер.

В задачах развития на 2018-й прописана и социальная повестка. Главное, чтобы дистанция в качестве жизни в различных регионах страны не была пропастью. Ставка главным образом на создание новых рабочих мест. Они обеспечат людей и достойной зарплатой. Но рост доходов должен быть экономически обоснован. Правительство обеспечит эту формулу. Главным образом подтянут бюджетников. На это Кабинет министров ориентирует и Президент.

Особые задачи для Национального банка. За ним вся денежно-кредитная политика в стране. Ценовая стабильность, регулирование процентных ставок, дальнейшая дедолларизация экономики. В основе принятых документов курс на рост сбережений в национальной валюте и общую финансовую стабильность на рынке.

В 2018-м ожидания роста экономики связывают также с малым и средним бизнесом. Ведь год станет временем внедрения важных законодательных решений для предпринимателей, принятых в 2017-м.

Свое дело, как ожидается, объединит тысячи белорусов и станет весомым вкладом в общее развитие экономики. Почувствовать себя на новой бизнес-волне предпринимателю обещано уже в первой половине года.