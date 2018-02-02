В новом имидже готовится предстать общественный транспорт столицы

3 Февраля 2018 21:16

Беларусь активно готовится и к Европейским играм, которые пройдут в нашей стране в следующем году. Первоочередные вопросы, касающиеся финансирования, закупок и налогообложения отрегулированы указом Президента. Так для обеспечения необходимых телетрансляций Белтелерадиокомпанией планируется закупить передвижные телевизионные станции формата HD.

В новом имидже готовится предстать и общественный транспорт столицы. Это эксклюзивные кадры телеканала "Беларусь-1". Наши корреспонденты первыми увидели новый дизайн электробусов, которые появятся на улицах ко II Европейским играм. Всего на маршруты выйдут 60 дополнительных автобусов на батарейках - они будут курсировать по главным проспектам и улицам столицы, а также свяжут центр города со спортивными аренами.

Олег Быцко, директор НТПЦ "Белкоммунмаш", главный конструктор:

"В дизайне электробусов, которые мы будем поставлять в этом и следующем году, будет абсолютно новый дизайн. Переделаем переднюю и заднюю части полностью, кабину водителя. Транспорт в городе должен вызывать эмоции. Поставки планируем начать в августе".

Технический апгрейд пройдет и в автобусном парке Минска - появятся 300 новых МАЗов. Обновленный дизайн салона дополнили системой вентиляции и светодиодным освещением. Отправятся такие модели и по более далеким маршрутам - почти 1300 автобусов МАЗ станут основным транспортом и для болельщиков со всей планеты во всех городах России, которые уже летом примут чемпионат мира по футболу 2018.