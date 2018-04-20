В Москве сегодня состоялись переговоры по поставкам белорусских продуктов в Россию

20 Апреля 2018 21:05

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, стороны обсудили балансы взаимных поставок продовольствия и ассортимент продукции. Напомним, Россельхознадзор вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам. Позиция белорусского Минсельхозпрода – стороны должны увязать между собой экономические интересы двух стран в вопросах поставок белорусского продовольствия в Россию.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Очень конструктивный разговор состоялся между нашими делегациями на предмет поставки белорусской продукции на российский рынок. Обе стороны понимают, что российский рынок – это общий рынок для России и Беларуси. Должны быть идентичные подходы в этой части, чтобы обеспечить экономический интерес и производителей молока, и переработчиков молока. Поэтому условились, что мы более детально, глубже посмотрим определенные моменты, что касаются экономической эффективности белорусского и российского рынка, и обеспечим паритетную организацию своей продукции на российском рынке. Речь идет об обеспечении продуктами питания в соответствии с договоренностями Союзного государства, чтобы не закупать извне. Поэтому у нас есть возможность поставить то количество, которое необходимо для РФ. Ну а РФ обеспечит продвижение нашей продукции по территории российского рынка. Но все это необходимо таким образом увязать, чтобы ни в коем случае не навредить экономическим интересам и РФ, и РБ".

Следующий этап переговоров пройдет на будущей неделе в Минске.