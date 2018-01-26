В Молодечно наравне с трудоустройством помогают начать и свое дело

26 Января 2018 21:10

Главная роль в решении вопросов занятости отводится местным органам власти. Это сфера ответственности конкретного региона. Так как там лучше видятся проблемы и есть свои подходы в их решении. Сейчас большие надежды на малый бизнес. Это и новый принятый либеральный пакет, и материальная поддержка из местных бюджетов начинающих бизнесменов. В городах субсидии - это 11 бюджетов прожиточного минимума, а в селах - 15. Но если в городе трудно найти работу, то по преференциям он приравнивается к деревне. Например, Молодечно. Здесь наравне с трудоустройством на свободные рабочие места помогают и начать свое дело. Насколько активны предприниматели, и что предлагает местная вертикаль, узнавала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Виктория всегда мечтала о своей школе танцев. По профессии режиссер-педагог. Опыта хватало, но за работой приходилось ездить в Минск. В июле решила обратиться в центр занятости в родном Молодечно. Там рассказали, что есть субсидии для начинающих бизнесменов. Это 15 бюджетов прожиточного минимума. Около 3 тысяч рублей.

Так появилась школа "Мурашы". Несколько месяцев работы и - первые успехи. Шестилетки отмечены на конкурсе в Польше. Но уже готовы к новым вершинам. Шьют костюмы для выступлений детей. Есть чем похвастаться. Занимаются здесь и взрослые группы. В планах добавить больше гимнастики к танцам. Так что дело пошло, хоть начинать было страшно.

В райисполкоме встречи с теми, кто хочет найти работу, проводят постоянно. И это уже дает плоды. Безработица с 2% уменьшилась до 0, 8%. Но острота вопроса пока не снята.

Местная власть готова протянуть руку помощи тем, кто действительно стремится найти себя и зарабатывать. Постоянны и встречи в райисполкомах и с нанимателями, и с теми, кто ищет новое место.

Более мобильная обычно молодежь. Но сегодня попробовать себя в новой сфере готовы и люди уже состоявшие в профессии. Марии 53, долго работала на госпредприятии. Но для души хотелось иного. Воспользовалась курсами мастера маникюра в центре занятости и сегодня почти готовый специалист.

Здесь, в центре занятости, готовы сегодня предложить до 350 вакансий. Большой спрос на водителей категорий Д и С, швей, врачей и воспитателей детских садов. Для тех, кто готов поменять жизнь и профессию, - курсы переобучения поварскому дело за 4 месяца, парикмахерскому - вдвое больше, а для начинающих бизнесменов за 30 дней.

За прошлый год переобучились более 200 человек. Особые надежды сегодня на Декрет о развитии предпринимательства. Хорошие условия для открытия своего дела. Помогают даже составить бизнес-план, ведь не каждый специалист в бумажной работе. Но понятно, есть те, кого не устраивает и вакансия, и возможность получить новую специальность.

Бесконечно числиться безработным в центре не получится. 18 месяцев, чтобы определиться с новой работой или новой профессией. Так, за прошлый год, тех, кто открыл свое дело, - 24 человека. Наталья Мороз, например, - школу языков. Учит говорить на английском и немецком. Своя методика, опробованная годами в школе. Здесь группы небольшие. Спрос есть. Работает за единый налог.

60% вакансий в Молодечно - рабочие специальности. Но здесь тоже без квалификации не обойтись. Берут в первую очередь тех, у кого есть высокие разряды и хорошие навыки. Повысить квалификацию можно как раз на курсах в центрах занятости по месту жительства. Все это бесплатно. Главное, желание.