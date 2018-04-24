В Молдову переданы 5 тракторов МТЗ и две коммунальные машины МАЗ

24 Апреля 2018 20:52

В своем Послании Президент неоднократно обращался ко внешней политике. Среди тем - и развитие торгово-экономического сотрудничества с Молдовой. Это наглядный пример выстраивания отношений по-соседски. Точнее, по-добрососедски. Как отметил Александр Лукашенко, "по-нашенски, по-славянски. Добром притяни к себе". Президент Молдовы передал в регионы ключи от белорусских тракторов и коммунальной техники, которую в ходе недавнего визита в Кишинев подарил Президент Беларуси. Пост с торжественной церемонии передачи Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсетях.

Местные власти выразили признательность. Дело в том, что жители молдавских городов остро нуждались в подобной технике. Как отметил Игорь Додон во время торжественного мероприятия, белорусская техника известна на весь мир. Более того, две трети всех тракторов в Молдове произведены на Минском тракторном заводе.

Новые машины будут использоваться для обслуживания и ремонта дорог, вывоза отходов, очистки улиц и других целей благоустройства. Всего в молдавские регионы переданы пять тракторов МТЗ и две коммунальные машины МАЗ.