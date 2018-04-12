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В Минской области в разгаре сезон заготовки березового сока
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12 Апреля 2018 15:31

В Минской области в разгаре сезон заготовки березового сока

В Слуцком районе планируют собрать триста пятьдесят тонн. Из-за условий погоды в этом году время заготовки необычно короткое. По словам работников лесного хозяйства, в южных районах сбор может завершиться до конца недели. Пока же любители полезного продукта могут приобрести напиток сразу на лесных плантациях, а также собрать самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в лесничество. Там определят место для сбора и расскажут, как не навредить деревьям.

Белорусский березовый сок после переработок поставляют не только на внутренний рынок. По душе полезный напиток пришелся в России и странах Западной Европы.

  

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