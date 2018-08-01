И как стало известно, на жатве в Минской области появился первый экипаж-двухтысячник! Поздравления принимают комбайнеры агрокомбината "Снов" Несвижского района - Сергей Войняк первым в области намолотил более двух тысяч тонн.

"Снов" до конца недели, если позволит погода, планирует уборку зерна завершить. В среднем в день убирают до 10%. Сейчас обработано почти 80% полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к посеву озимых.

Несмотря на длительную засуху и отсутствие дождей в течение почти двух месяцев, в этом году аграрии Несвижского района рассчитывают на хороший урожай кукурузы. Пока она еще набирает зеленую массу.