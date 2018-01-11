В Минской области планируют заготовить 3,5 миллиона кубометров древесины

11 Января 2018 18:07

При этом сейчас вырубку деревьев значительно усложняют условия погоды. Из-за аномально теплой зимы и большого количества осадков часть лесосек затопило. На таких участках помогает мощная техника. В Пуховичском лесхозе даже в экстремальных условиях ежедневно заготавливают несколько сотен кубометров древесины. С наступлением устойчивого мороза этот показатель увеличится минимум вдвое.

В прошлом году в Минской области заготовили 3 миллиона 800 тысяч кубометров древесины. При этом часть механизированной заготовки составила примерно половину от всего количества.