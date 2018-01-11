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В Минской области планируют заготовить 3,5 миллиона кубометров древесины
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11 Января 2018 18:07

В Минской области планируют заготовить 3,5 миллиона кубометров древесины

При этом сейчас вырубку деревьев значительно усложняют условия погоды. Из-за аномально теплой зимы и большого количества осадков часть лесосек затопило. На таких участках помогает мощная техника. В Пуховичском лесхозе даже в экстремальных условиях ежедневно заготавливают несколько сотен кубометров древесины. С наступлением устойчивого мороза этот показатель увеличится минимум вдвое.

В прошлом году в Минской области заготовили 3 миллиона 800 тысяч кубометров древесины. При этом часть механизированной заготовки составила примерно половину от всего количества.

  

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