В Минской области - первые экипажи-двухтысячники

1 Августа 2018

На жатве в Минской области очередной рекорд - первые экипажи-двухтысячники, их сразу три! Поздравления принимают комбайнеры агрокомбината "Снов". Несвижский район в этом году - лидер уборочной в центральном регионе.

"Снов" до конца недели, если позволит погода, планирует уборку зерна завершить. В среднем за день убирают до 10%. Теперь обработано почти 80% полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к севу озимых.

Несмотря на длительную засуху и отсутствие дождей в течение почти двух месяцев, в этом году аграрии Несвижского района рассчитывают на хороший урожай кукурузы. Пока она еще набирает зеленую массу.

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