И вслед за первыми трехтысячниками в Витебской и Могилевской областях, которых чествовали накануне, планку в 3 тысячи тонн зерна преодолели сразу 2 комбайнера из Минской области. Это Виктор Стельмах и Михаил Саладуха. Оба работают на комбинате "Ждановичи". Лидеры уборочной кампании получили от Минского облисполкома благодарность и ценные подарки. Отметим, эти экипажи не в первый раз становятся передовиками. Впрочем, сами рекордсмены признаются, что главное в их работе не цифры, а совместные силы на уборке урожая.

В Минской области на сегодняшний день убрано 85% площадей зерновых и зернобобовых. С учетом погоды и урожайности недобор зерновых тут планируется компенсировать от уборки кукурузы. Несмотря на не самую высокую урожайность - 28,3 центнера с гектара, аграрии области уже в скором времени смогут выполнить госзаказ.