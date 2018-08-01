В Минской области активно идет уборка зерна

Почти половина площадей убрана.

Намолочено 641 тысяча тонн. Наибольший вклад в общий каравай пока на юге региона.

Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - 74 тысячи тонн. Ненамного отстают хлеборобы Слуцкого - у них 73 тысячи. Далее - Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 57 тысяч тонн зерна.

Вот какая картина по урожайности: здесь также лидирует Несвиж - собирают почти 46 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Минский район, здесь около 43 центнеров с гектара, а в Клецком - примерно 39.