В Минске стартовало строительство научно-технологического центра по производству антибиотиков новейшего поколения

Сотрудничество на благо здоровья. В Минске стартовало строительство научно-технологического центра полного цикла по производству антибиотиков новейшего поколения, препаратов от СПИДа, гепатита С и B. Предприятие создается на базе Национальной академии наук с участием индийских инвестиций. Их размер составит миллион долларов. Совместное сотрудничество закрепили открытием ландшафтного комплекса на месте будущей стройки.

Юсуф Хамид, глава правления индийской фармакологической корпорации:

"Цель проекта - помочь стране. Мы - ведущая фармакологическая компания в Индии. Я сам наполовину индус, наполовину белорус. В том числе отсюда мой особый интерес к этому региону. Первое, что нужно сделать в Беларуси, - обеспечить доступные лекарства по доступным ценам. Еще один приоритет - попытаться победить основные заболевания, беспокоящие белорусов".

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

"Компания приходит с абсолютно новыми препаратами совершенно разного направления действия. Это препараты, признанные в мире, и им уже не надо проходить сертификацию. Одно только название компании, что оно будет звучать или будет обозначено на упаковках этих препаратов. Это дает право гарантированного использования, продвижения не только в Беларуси, но и за рубежом!".

Строительство объекта планируют завершить в 2020 году. Как отметил председатель президиума НАН, в основе производства нового поколения ляжет освоение передовых технологических решений, что позволит улучшить свойства лекарств.