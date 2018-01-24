В Минске прошло заседание Республиканского клуба директоров

24 Января 2018 21:12

Новые возможности для бизнеса - это не просто шанс открыть свое дело, но еще и преференции для развития, а значит расширения и создания новых рабочих мест. Особенно актуальна эта тема для городов областных и районных. Новые производства или объекты сферы услуг - это реальные перспективы заработать для себя и бюджета города, ведь именно на малый бизнес и у чиновников, и у бизнесменов особые надежды. Понятно, что четверть ВВП страны формирует реальный сектор - наши промышленные гиганты. В этом году на полную заработают и новые производства. Главное для всех - стабильность законодательная. Ее гарантируют, как и мораторий на налоги. Об этом говорили сегодня на заседании Республиканского клуба директоров с участием представителей госорганов, бизнесменов и руководителей предприятий. Какие еще заявления прозвучали сегодня? Подробнее Светлана Лукьянюк.

Это заседание - возможность у руководителей предприятий задать свой вопрос чиновникам с глазу на глаз. Для бизнес-планов хотелось бы гарантий по стабильности финансового рынка. Это и понятно, у многих надежды для развития на кредиты. А проценты, хоть и снизились существенно за прошлый год, но пока позволить займы могут не все. Нацбанк в этих вопросах осторожен, обещает уменьшение ставок не больше чем на процент. Куда более оптимистичный взгляд на ставку рефинансирования. В прошлом году она снижалась 8 раз - с 17 до 11 %.

В приоритете сегодня либеральный пакет документов и проверки контролеров по-новому. Значит, ликвидация плановых. А внеплановые, выборочные только по предписанию. Если есть точная информация, что не все в порядке с бухгалтерией. Сейчас определяются эти самые критерии риска.

Налоговая проанонсировала и традиционную индексацию налоговых ставок. Уже готов проект указа. Например, это касается земельного налога. Сохраняются и льготы для тех, кто занимается ремонтом и техобслуживанием авто небелорусских перевозчиков.

Переработают комплексно в этом году и Налоговый кодекс. Срок до сентября. Главные принципы - кодекс после не будет меняться три года. Нормы понятные, без разночтений. И как стимул для роста экономики. Создается рабочая группа. Высказывать свое мнение готов и бизнес.

На это направлены и либеральные указы, и главный 7-й декрет по развитию предпринимательства. Его долю в ВВП стремимся довести до 40 %. А значит именно здесь будут создаваться такие нужные новые рабочие места.

Принцип открытия своего дела заявительный: минимум документов и сокращение налогов, даже без регистрации ИП за единый, прямо на дому. Тем же пекарям, парикмахерам и сборщикам мебели. В деревнях и вовсе предпринимателям предлагают работать за базовую в месяц. А в малых городах платить только налог на прибыль – 6 %. Тем самым, открыв магазин или мастерскую, можно заработать самому и дать возможность заработать своим соседям.

Для периферии это выход, не нужно ехать за рублем в областные центры или столицу. И здесь важное звено - местная вертикаль. Насколько четко она будет исполнять принятые документы, поддерживать начинающих бизнесменов, направлять на переобучение тех, кто ищет себя в новой сфере деятельности. Ведь точечно проблемы своего района знают именно на местах.