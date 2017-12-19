В Минске прошел турнир бизнес-идей "Стартап года 2017"

16 Декабря 2017 21:14

Ноу-хау белорусских предпринимателей в области медицины, компьютерных технологий, мобильных приложений приехали оценить десятки экспертов со всего мира. При этом еще до начала презентаций некоторые стартапы нашли себе здесь и новых инвесторов. Где в ближайшее время могут появиться маркетологи с искусственным интеллектом, как белорусское приложение для путешествий привело на конкурс знаменитого охотника за стартапами из США? За баталиями на ринге идей наблюдал Ян Пашкевич.

На экзаменах такой электронный помощник списать, конечно, не даст, а вот подготовить к испытанию сможет. Погружение более 1000 школ страны в виртуальный мир - результат работы одного из белорусских стартапов. Облегчит такая платформа не только учебу, но и портфель - дневник и все учебники также переместились по ту сторону экрана. Возьмет система на себя и роль персонального мотиватора.

А вот цифровой монетный двор - часть проекта стартапа Александра и Вадима. IT-мастера построили из цифры огромный брейн-ринг для встречи игроков со всего мира. При этом проходят интеллектуальные схватки по принципу "Что? Где? Когда?" - виртуальные монеты можно заработать только своим умом.

Десятки подобных проектов представили и на главном бизнес-противостоянии "Стартап года - 2017".

Такой цифровой маркетолог - один из тех немногих проектов, которые прошли в финал конкурса. Отбирали лучших более чем из 150 идей. Здесь старты начинающих бизнесменов оценили инвесторы из США, Израиля, Литвы, Латвии и России.

Из Силиконовой долины США в Минск Вала Джердеса привело белорусское приложение для путешествий. Именно эта разработка растолкала всех конкурентов на прошлогоднем "Стартапе года". Теперь Вал - один из инвесторов проекта. Сегодня эта разработка уже на мировом рынке.

В бизнес-нокаут своих конкурентов в этом году отправили разработчики медицинской системы оценки здоровья - технология по дыханию определяет здоровье легких человека. Теперь победители смогут представить свой проект в Нью-Йорке на всемирной пиар-площадке для начинающих предпринимателей.