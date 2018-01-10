В Минэкономики говорили о новых документах по лицензированию и сокращению административных процедур

10 Января 2018 19:07

Либеральный пакет в действии. Правоприменительная практика и вопросы с мест и от бизнеса.

Сегодня в Минэкономики говорили о деловой активности и новых документах по лицензированию и сокращению административных процедур. С этого года у предпринимателей появилось больше шансов открыть свое дело за единый налог, по заявительному принципу, и не отвлекаться на частые проверки контролеров. Все эти блага для бизнеса закреплены седьмым декретом и указами.

Одно из предложений на совете - мониторить ежеквартально правоприменительную практику, и главное, чтобы на местах не принимались решения вразрез с принятой либеральной линией.

Параллельно с анализом эффективности работы с подписанными документами разрабатываются и новые. Один из них по перечню административных процедур. Точнее, их сокращению. Сейчас этот список занимает 650 страниц.