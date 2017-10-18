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18 Октября 2017 13:05

В МИД Беларуси подписан договор по белорусско-испанскому сотрудничеству

Подведены итоги первого заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

В МИД Беларуси подписан межправительственный договор по двустороннему сотрудничеству. Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко назвал приоритетные направления: увеличение торгово-промышленного оборота, развитие в сфере транспорта, логистики, туризма, сельского хозяйства, высоких технологий и бизнес-инвестиции на выгодных условиях в совместные проекты.

  

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