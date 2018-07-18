В хозяйствах Беларуси активно собирают урожай овощей

Причем порой прибегают к нестандартным способам. Например, в Гродненской области для уборки огурцов используют комбайн оригинальной конструкции - срывают овощи лежа! Плюсы очевидны - меньше устаешь, не повреждаются и растения. От этого прибавляет урожайность. Как работает чудо-техника, увидел Юрий Карнелович.

Бригадир Валентина Манкевич урожаю огурцов нарадоваться не может. В этом году за смену заготавливают около 4 тонн свежих овощей. Вручную справиться с такими объемами, признается овощевод, просто не реально, да и не нужно. Здесь весь процесс постарались максимально автоматизировать. Вместе с белорусскими учеными разработали своего рода комбайн. На конструкции, которую по полю тянет трактор, собирают урожай лежа. Выгода очевидна, потери сведены к нулю.

Работа, говорят овощеводы, не пыльная - срывай и бросай. Затем нужно отсортировать по размерам, упаковать и можно прямо на прилавок.

Желающих поработать на уборке огурцов в хозяйстве хоть отбавляй. Люди даже в очередь выстраиваются. И это не мудрено. Чудо-комбайн позволяет весь день провести в горизонтальном положении. И при этом выполнить дневную норму заготовки овощей.

Работают на плантации женщины. Тут важна исключительная концентрация внимания и хозяйский подход. Сами себя они в шутку называют летчицами, ведь платформа буквально парит над овощами. Правда летают на высоте всего 50-ти сантиметров, да и скорость далека от лайнерской, не больше двух километров в час. Поэтому овощеводы умудряются еще одновременно и полоть сорняки.

"Комфортная" заготовка огурцов в хозяйстве только стартовала. Впереди полтора месяца "полетов" над грядками. За это время в хозяйстве планируют собрать более 40 тонн отборных овощей. И на все эти объемы уже есть заказы от торговых предприятий.