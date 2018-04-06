В Гродно проинспектировали готовность сельхозпредприятий к весенне-полевым работам

6 Апреля 2018 13:03

В Беларуси по поручению Президента продолжаются проверки АПК. В Гродно сегодня специалисты отраслевого профсоюза агропромышленного комплекса проинспектировали готовность сельхозпредприятий к весенне-полевым работам.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК: "Есть определённые замечания по безопасности техники. Это такие как незащищённые карданы. Но в то же время, когда посещаем сельскохозяйственные организации, руководство идёт навстречу. Дают сразу поручения своим специалистам - эти замечания в течение дня устраняются".

В регионе проверки продлятся ещё несколько дней. На очереди Минская и Витебская области.