В Гродненской области модернизация молочно-товарных комплексов приносит положительные результаты

Стоит отметить, почти половина производимого молока - экстра-класса. В Гродненской области модернизация молочно-товарных комплексов уже дает положительные результаты. Местные аграрии в два раза увеличили качество своей продукции. Это позволяет перерабатывающим предприятиям не только полностью обеспечивать высококлассной молочкой внутренний рынок, но и наращивать экспортные поставки.

Юрий Карнелович изучил технологию производства молочной продукции - от фермы до упаковки на производстве. В СПК имени Деньщикова меню для своих буренок составляют с точностью до миллиграмма. И это не мудрено, все коровы здесь исключительно высокопроизводительных пород. В среднем каждая в день дает больше 35 литров молока. И это результат сбалансированного питания.

А еще микроэлементы и витамины. Для получения такого комплексного питания в хозяйстве культивируют высокобелковые культуры. В этом году, кстати, открыли для себя новый вид зеленого корма. В сезон - до четырех укосов.

Хозяйство Деньщикова - одно из немногих в стране, где почти сто процентов производимого молока класса «Экстра». За качеством здесь особый контроль. Собственная лаборатория исследует каждую партию сырья. Определяют наличие антибиотиков, количество бактерий. Делают анализы по целому ряду показателей.

Все молоко, которое получают на этой ферме во время каждой дойки, по специальным трубам, автоматически поступает вот в такой холодильный бак. Здесь оно охлаждается примерно до 3-4 градусов. И после проведения всех лабораторных исследований, направляется на перерабатывающее предприятие.

Проверка качества молока - это многоуровневая система. Следующий этап - молокозавод. Углубленный анализ сырья проводится сразу при поступлении. Еще несколько исследований в процессе производства всех видов продукции. В итоге предприятие имеет как российские, так и западные сертификаты качества. Правда, на экспорт здесь поставляют меньше половины производимых объемов. Первоочередная задача - полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Только в Гродненской области за год на перерабатывающие предприятия поступает более одного миллиона тонн молока.

Определены задачи и на перспективу. В регионе в ближайшую пятилетку планируют полностью отказаться от устаревших молочно-товарных комплексов. А значит, почти сто процентов молочного сырья будет производиться только экстра-класса. В итоге увеличится и конкурентоспособность продукции.