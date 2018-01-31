В Госкомвоенпроме оценили работу в 2017-м и определились с задачами на год текущий

31 Января 2018 19:08

Сегодня в Госкомвоенпроме оценили эффективность работы ведомства в 2017-м и определились с задачами на год текущий. По словам председателя Олега Двигалева, в минувшем году экспорт увеличился на 15 % по сравнению с 2016-м. Расширяется и география контрактов. Вместе с традиционным рынком Российской Федерации белорусская техника покоряет Персидский залив и Европу.

Олег Двигалев, Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "Мы расширяем свое сотрудничество со странами Западной Европы, Варшавского договора. Одно из направлений - это реализация проектов с Сербией. Мы говорим уже о миллиардах".

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "В целом работу предприятий госвоенпрома, военно-промышленного комплекса в прошлом году надо признать положительной. Положительные экономические показатели, растет объем производства, растет прибыль предприятий. Экспорт улучшается и увеличивается. У нас выросло и количество стран, которые закупают нашу продукцию, с 60 до 69 за год".

Учитывая возможности белорусской военной промышленности, в наших разработках заинтересованы многие страны. Как отметил Олег Двигалев, в этом году стоит задача по экспорту реактивной системы залпового огня (например, такой, как "Полонез") и в государства СНГ, и в более дальние страны.