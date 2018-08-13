Уже убрано 97 % площадей с зерновыми. Осталось собрать урожай с 11 тысяч гектаров, включая просо и гречиху. И пока аграрии собирают последние зернышки, в городе Высокое готовятся к областному празднику "Дожинки". Обновленными предстанут единственный детский сад, центр внешкольной работы, библиотека. Всего в списке 40 объектов. Ведется благоустройство дворов и улиц, ремонт домов. К празднику тружеников села здесь заменили почти 3 километра теплотрассы. Высокое - один из тех городов, где более 30 лет не было капитальных ремонтов жилфонда и объектов социальной инфраструктуры, поэтому "Дожинкам" в пятитысячном приграничном городе рады. Привлекательнее он станет и для туристов.

Александр Рогальчук, председатель Высоковского горисполкома: "Во-первых, не было стадиона. У нас появятся три мини-стадиона: для футбола, волейбола, баскетбола. Также дворовые территории были в очень плохом состоянии. Сейчас везде асфальтируются дороги, пешеходы будут с тротуарами. Уличное освещение, детские площадки. Город преобразился, это видно".

Дополнительные площади появились и у городской поликлиники. Вместо одного корпуса будет два. Собственное здание у женской консультации и отделения физиотерапии. Ремонт ведется в палатах и кабинетах Высоковской больницы. Закупается новое медицинское оборудование - для диагностики и обследования пациентов.