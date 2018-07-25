В Гомельской области появился первый экипаж тысячников

В Гомельской области уже появился первый экипаж тысячников. В лидеры по намолоту и перевозке зерна вышли представители агрокомбината "Холмеч" и филиала "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов. Кстати, передовики этого района вне конкуренции: первую тысячу тонн "золотого груза" в регионе намолачивают и перевозят уже несколько лет подряд. Награждение прошло в поле. Подарки передовики принимали прямо с колес.

Всего аграриям Гомельской области предстоит убрать 325 тысяч гектаров. На сегодня план выполнен на 15%. Урожайность пока – 21 центнер с гектара. Однако агрономы уверены: цифра в ближайшие дни станет больше.