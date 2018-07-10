В этом году выручка Беларуси от поставок на китайский рынок мяса и молока выросла втрое

Во многом благодаря передовым хозяйствам Беларусь увеличивает экспорт своей продукции. Так, в этом году выручка от поставок на китайский рынок мяса и молока выросла втрое. За 5 месяцев заработали 15 миллионов долларов. У двух партнеров есть интерес и в расширении ассортимента сельхозпродукции. Об этом говорили сегодня в Минсельхозпроде с представителями китайских молочных компаний. Одна из них входит в топ-5 трейдеров молочных продуктов в мире и является дочерней структурой сингапурской корпорации. Сейчас для продаж на рынок Китая сертифицировано 47 наших молокозаводов, 2 мясоперарабатывающих и 5 птицефабрик.

В программе у представителей китайских молочных компаний посещение ряда белорусских молочных заводов в разных областях Беларуси.