В этом году количество резидентов "Великого Камня" может увеличиться до сорока

24 Апреля 2018 15:26

Сейчас в Китайско-Белорусском индустриальном парке зарегистрированы 33 компании - белорусских, китайских, европейских, американских. Планируется также, что около десяти существующих резидентов "Великого Камня" в этом году завершат строительство своих предприятий - это производственные корпуса и площади для выпуска инновационной продукции. Возведение новых объектов также даст новый толчок для создания благоприятного инвестиционного климата.

Сейчас идет активное озеленение главных улиц и проспектов "Великого Камня". Так, около крупного административного здания недавно был высажен яблоневый сад. Деревья, кстати белоруской селекции стали символом плодотворного сотрудничества Беларуси и Китая.