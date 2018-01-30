В этом году каждый район Минской области предлагает 500 новых рабочих мест

30 Января 2018 15:17

В этом году каждый район Минской области должен предложить не менее 500 новых рабочих мест. При этом большое значение будет придаваться и повышению профессионального уровня работников предприятий. Об этом сегодня сообщили на коллегии в Пуховичском районе. По словам специалистов, в Минской области можно пройти переподготовку по сорока специальностям. Одни из самых востребованных - водитель, продавец, слесарь и парикмахер.

Новые рабочие места появляются и благодаря крупным инвестпроектам. Это предприятия в Борисовском, Минском и Дзержинском районах.