18 Апреля 2018 17:05

В этом году Беларусь планирует произвести более 7,5 млн. тонн молока и продолжает выходить на новые рынки. Доля России в общем объеме продаж постепенно снижается. Сегодня об этом говорили на экспортном форуме. Он собрал в Минске более 300 участников из 15 стран. По итогам прошлого года нашими новыми покупателями стали 20 государств. Поставки молочной продукции в СНГ (без учета России) выросли в два раза. Беларусь вошла в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции.