В числе партнеров БелТПП - ОАО "Керамин"

16 Января 2018 21:22

Агентство теленовостей продолжает проект, посвященный 65-летию крупнейшего бизнес-союза страны - Белорусской торгово-промышленной палаты. Для активного продвижения национального экспорта палата объединила более двух тысяч предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня представляют весь спектр белорусского бизнеса. В числе партнеров БелТПП - один из крупнейших в Европе производителей керамической плитки и санитарной керамики ОАО "Керамин". Опыт и постоянное совершенствование оборудования и технологических процессов позволяет производить актуальную продукцию высокого качества. Ежегодно дизайнеры "Керамина" разрабатывают более 20 новых коллекций. Потребителю предлагают плитку с антибактериальным покрытием и особо прочный керамический гранит. Самые важные этапы производства - в нашем ролике.