19 Апреля 2018 09:10
В Будапеште начинаются дни Минска
Новый уровень торгово-экономических и культурных отношений между столицами Беларуси и Венгрии! Сегодня в Будапеште начинаются дни Минска. Свою продукцию презентуют пищевые предприятия, резиденты Минского городского технопарка, столичные объекты туристической отрасли. Ожидаются переговоры мэров двух городов.
Александр Крепак, зампредседателя Мингорисполкома: "Одновременно будет представлен павильон на весенней ярмарке Будапешта, которая собирает много участников со всего мира. Там будет представлена продукция предприятий Минска. Также будет представлен туристический потенциал Минска".
Также Минск и Будапешт расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Планируется, что венгерские специалисты посетят Белкоммунмаш, для того чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия.