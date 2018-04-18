19 Апреля 2018 09:10

Новый уровень торгово-экономических и культурных отношений между столицами Беларуси и Венгрии! Сегодня в Будапеште начинаются дни Минска. Свою продукцию презентуют пищевые предприятия, резиденты Минского городского технопарка, столичные объекты туристической отрасли. Ожидаются переговоры мэров двух городов.

Александр Крепак, зампредседателя Мингорисполкома: "Одновременно будет представлен павильон на весенней ярмарке Будапешта, которая собирает много участников со всего мира. Там будет представлена продукция предприятий Минска. Также будет представлен туристический потенциал Минска".

Также Минск и Будапешт расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Планируется, что венгерские специалисты посетят Белкоммунмаш, для того чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия.