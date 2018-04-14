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В Брестской области в планах высадить около двух с половиной миллионов саженцев
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15 Апреля 2018 09:07

В Брестской области в планах высадить около двух с половиной миллионов саженцев

В Беларуси стартовала Неделя леса. В Брестской области в планах высадить около двух с половиной миллионов саженцев.

Вчера на посадку молодых деревьев вышли люди разных профессий и возрастов, в том числе семьями. В Муховецком лесничестве на делянке в два гектара работали школьники, сотрудники налоговой инспекции, лесники и просто добровольцы. Полсотни человек высадили почти 11 000 сосен и берез на участке, где из-за нашествия короеда пострадала ель.

Акция по восстановлению лесов Беларуси продлится до 21 апреля. Только в Брестской области будет возобновлено свыше четырехсот восьмидесяти гектаров лесных угодий.

  

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