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В белорусском парламенте сегодня принимали делегацию Республики Корея
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22 Января 2018 19:04

В белорусском парламенте сегодня принимали делегацию Республики Корея

Она прибыла в Минск после двухлетнего перерыва. В центре внимания - дальнейшее взаимодействие, главным образом интерес к IT-сектору и цифровой экономике. Южная Корея - признанный лидер в этой сфере, и компетенции партнеров важны в том числе в законодательном регулировании. Беларусь готова поделиться своим опытом, а также изучить подходы коллег. Стороны также обсудили предстоящие Олимпийские игры.
  

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