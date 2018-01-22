В белорусском парламенте сегодня принимали делегацию Республики Корея

22 Января 2018 19:04

Она прибыла в Минск после двухлетнего перерыва. В центре внимания - дальнейшее взаимодействие, главным образом интерес к IT-сектору и цифровой экономике. Южная Корея - признанный лидер в этой сфере, и компетенции партнеров важны в том числе в законодательном регулировании. Беларусь готова поделиться своим опытом, а также изучить подходы коллег. Стороны также обсудили предстоящие Олимпийские игры.