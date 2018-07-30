В Беларуси вступает в силу обновленный закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"

30 Июля 2018

Выносить вердикт по новым правилам будут с третьего августа. Особое внимание к предприятиям, у которых значительный вес на рынке в своем сегменте. Чтобы не было искусственного завышения цен для покупателей и занижения для поставщиков сырья. В расчет берутся издержки на производство и цены на товары в других регионах Беларуси или странах-соседях. Бизнесменов за использование, например, своего доминирующего положения, будут наказывать рублем не сразу. Сначала предупредят. Ведь штраф - до 10 % годовой выручки предприятия.

В зависимости от вида нарушения, МАРТ определит сроки его устранения. Само же расследование в среднем займет до трех месяцев. Обновленный антимонопольный закон Беларуси - в унисон законодательству ЕАЭС, также учли и свой опыт рассмотрения дел в МАРТ.

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