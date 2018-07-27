В Беларуси в самом разгаре уборка хлеба

27 Июля 2018
Аграрии приблизились к полуторамиллионному рубежу. По стране намолочено 1 миллион 430 тысяч тонн зерна - с почти четверти площадей. Нынешняя уборочная идет с опережением - в прошлом году в это время общий намолот составил 300 тысяч тонн. Сейчас в лидерах - Брестская область. В южном регионе собрано уже более полумиллиона тонн хлеба, далее следуют Гродненская и Минская области. Выехали в поля и аграрии Витебского и Могилевского регионов. Вместе с жатвой в хозяйствах страны продолжается и второй укос трав. Приступили аграрии и к уборке льна. 

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