В Беларуси в самом разгаре уборка хлеба

Аграрии приблизились к полуторамиллионному рубежу. По стране намолочено 1 миллион 430 тысяч тонн зерна - с почти четверти площадей. Нынешняя уборочная идет с опережением - в прошлом году в это время общий намолот составил 300 тысяч тонн. Сейчас в лидерах - Брестская область. В южном регионе собрано уже более полумиллиона тонн хлеба, далее следуют Гродненская и Минская области. Выехали в поля и аграрии Витебского и Могилевского регионов. Вместе с жатвой в хозяйствах страны продолжается и второй укос трав. Приступили аграрии и к уборке льна.