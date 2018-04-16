В Беларуси увеличивается количество интернет-магазинов

16 Апреля 2018 21:14

Количество интернет-магазинов в Беларуси увеличивается. Только за 4 месяца этого года их стало больше на 5%. Всего - 17 тысяч. По оценкам экспертов, в конце года ожидается существенный рост, в том числе благодаря возможности вновь использовать "упрощенку". Наибольшим спросом в онлайн-магазинах пользуются товары для спорта, косметика, а также гаджеты и бытовая техника. И как показывает практика, именно при покупке техники в последнее время возникает много вопросов, на которые продавцы не всегда готовы отвечать. На что стоит обратить внимание прежде чем приобрести товар в Интернете, узнавала Ксения Лебедева.

Действительно повезло — недостатки были видны с первых минут. От покупки отказался. Другим пришлось повозиться с новыми приобретениями.

Цены отличаются от тех, что на сайте, и даже после оформления заказа по телефону, когда оставалось в 5-й раз перезвонить для согласования доставки, товара не оказалось в наличии. Дальше - больше. Предложили подъехать самому по нескольким адресам в конкретное время.

Интернет-магазин и его владелец являются частью схемы по продаже некачественных мобильных телефонов и выдаче "серой" гарантии.

В качестве эксперимента мы провели контрольную закупку. Заказали два мобильных телефона у разных продавцов. По ценам значительно ниже, чем у других. Один из них рассказал, что возят из Азии. Через Россию. А самое важное - знать нужных людей. Наверное, поэтому акцизной марки на коробке не оказалось.

Стоит заглянуть внимательно и в гарантийный талон, где должен быть указан продавец, а также телефон, по которому с ним можно связаться. Если нет информации, как в нашем случае, в гарантийном ремонте вправе отказать. В полученных документах должен быть указан и импортер товара на территорию республики. У нас он тоже не указан. В случае закрытия компании и, например, поломки устройства вы вправе обратиться именно к нему.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Не стесняться. Обязательно внимательно осмотреть товар. Попросить, чтобы продемонстрировали работоспособность товара при его передаче. Сертификат можно спросить, если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию".

В одном из интернет-магазинов попросили предоставить документы, подтверждающие соответствие качества и его безопасность, а также сертификат на зарядное устройство.

Позже на e-mail выслали копию декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза. А вот сертификата на зарядное устройство не оказалось. Как не оказалось и информации об импортере.

Госстандарт Беларуси в прошлом году провел серьезный мониторинг качества. Испытано свыше 1000 товаров, среди них электротехнические изделия, мобильные устройства и компьютеры, бытовая техника. Из них более 75% не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов и стандартов. В первую очередь - безопасности.

Такие предметы несут реальную опасность жизни и здоровью. Не выдерживают электронапряжения сети, перегреваясь - загораются, производятся с применением опасных материалов, потребляют электроэнергии гораздо больше, чем должны. Относится это и к зарядным устройством с неподтвержденным качеством. Найти такой товар можно не только в Сети, но и оффлайн.

​Из-за некачественной, ввезенной по серым схемам, продукции страдает не только рядовой потребитель, но и государство, которое недополучает налоговые и таможенные платежи. А чтобы провести испытания и получить правильные документы - это длительный и дорогостоящий процесс. Пойти на него готов не каждый поставщик. Но каждый покупатель должен задуматься хотя бы о своем времени и безопасности, чтобы не пришлось платить дважды.