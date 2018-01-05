В Беларуси утвердили новые тарифы на коммунальные услуги

5 Января 2018 17:06

Указ подписал Президент. В среднем жировка подорожает на 5 долларов. За основу взята типовая двухкомнатная квартира с тремя жильцами. Т. е. для более просторной либо меньшей площади суммы в извещениях будут соответственно больше либо скромнее. Предполагается, что новые тарифы позволят довести уровень возмещения населением затрат на ЖКУ в среднем до 70%. А для большинства услуг с учетом снижения их себестоимости возмещение будет уже стопроцентным. В условиях роста тарифов усилят господдержку населения: ожидается, что расширят перечень получателей адресных субсидий. Сегодня на них могут рассчитывать семьи, которые платят за ЖКУ больше 20% своего дохода в городе и 15 % на селе.