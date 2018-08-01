В Беларуси убрано более 40 % зерна нового урожая

Более 40 % зерна нового урожая. Сухая и жаркая погода позволяет аграриям ускориться.

Уже собрано два с половиной миллиона тонн хлеба. Впереди по-прежнему юг - в Брестской области осталось убрать почти четверть полей. На второе место по намолоту вышел столичный регион - 640 500 тонн зерна. Более половины урожая собрано в Гродненской области. Здесь самая высокая урожайность по стране - 30,8 центнера с гектара. Аграрии Гомельщины собрали 245 000 тонн хлеба. Витебский регион приближается к отметке в 200 000 тонн, Могилевский - 155 000.