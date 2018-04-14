14 Апреля 2018 21:40

Посадить дерево и внести свой вклад в озеленение родной страны. В Беларуси стартовала Неделя леса. В этом году главная цель - восстановление угодий, пострадавших от насекомых-вредителей. Ведь только за прошлый год от их нашествий погибло более 12 тысяч гектаров насаждений. Сколько всего предстоит посадить деревьев, есть ли лекарство от лесных вредителей? Ответы в материале Александра Хоровца.

Это не просто чай, а смесь из лесных трав, которые собирали лесники из Логойского лесхоза. Специалисты уверяют, всего небольшая чашка дает силы на весь день. Тем более что работы сегодня предстоит много. Новые деревья должны посадить на площади в 4 с половиной гектара. Перед стартом небольшой мастер-класс от министра лесного хозяйства.

В этот раз акцию решили посвятить Году малой родины и сделали упор на восстановления участков, которые наиболее повреждены от нашествия жука-короеда. О новых способах борьбы с вредителями нам рассказал глава лесного ведомства.

Виталий Дрожжа, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Институт леса активно сейчас занимается разработкой биопрепаратов в борьбе с этим жуком. Действительно прорабатывается вопрос разработки не лекарств, а вирусов, которые будут наносить вред жуку, но пока единственный метод - это вырубка и сжигание порубочных остатков".

И если короеды - лесная чума, то коррупция - чума на государственном уровне. Громкие скандалы не обошли и Министерство лесного хозяйства.

Сегодня на этой делянке собрались не только те, кто лес будет оберегать, но и те, кто охраняет безопасность белорусов. Всего около сотни человек. Студенты технологического университета и курсанты учебного центра МВД устроили между собой даже небольшое соревнование. Павел Колобанов и Татьяна Гречная впервые садят лес. Несмотря на то, что девушка-прапорщик старше по званию, командует здесь товарищ сержант.

Ирина Юреня и Влад Голвановский - будущие инженеры по охране леса. К таким условиям им не привыкать. Всего за два года учебы посадили несколько тысяч деревьев. Студенты признаются - для них это лучший способ оставить после себя послание будущим поколениям.

И все же профессиональные лесники следят за качеством выполненных работ. Ведь технологию никто не отменял. Шаг посадки - 70 сантиметров.

Всего в этом году предстоит посадить деревья на площади в 29 тысяч гектаров. И если в 2017 в Неделе леса участвовали свыше 80 тысяч человек, то в этом организаторы планируют превысить стотысячный рубеж. А значит деревьев в нашей стране станет на несколько миллионов больше.

Посадить дерево и не одно может любой желающий. Ради благого дела в лесхозах всех добровольцев готовы обеспечить саженцами, орудиями труда, а также подробно рассказать, что и как нужно делать, чтобы вот такие елочки и сосенки выросли до размера великанов. К слову, продлится Неделя леса до 21 апреля.